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ФФККР опубликовала новость о приостановке тренировок Галлямовым из-за травмы

ФФККР опубликовала новость о приостановке тренировок Галлямовым из-за травмы
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала новость о приостановке тренировок чемпиона мира, Европы и России Александра Галлямова из-за травмы.

«Александр Галлямов временно приостановил тренировки. О причине он сообщил в соцсетях», – написали на сайте ФФККР и сделали ссылку на один из медиа, которому Александр дал свой комментарий.

«После окончания съёмки показательного номера на озере Байкал я захотел дополнительно сделать для себя рекламное видео в таком замечательном и легендарном месте. Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона. То есть нет ничего такого, о чём стоило бы беспокоиться всерьёз», — приводит слова Галлямова «RT на русском».

Ранее появилась информация, что Галлямов сломал лодыжку. Сам Александр заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Из-за травмы Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

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