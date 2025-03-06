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Илья Авербух получил почти 50 штрафов за нарушение ПДД с начала 2025 года

Илья Авербух получил почти 50 штрафов за нарушение ПДД с начала 2025 года
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Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух получил почти 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения за последние 64 дня, то есть с начала 2025 года.

По информации SHOT, Авербух на своём Range Rover Sport прежде всего нарушал правила на дорогах Москвы и Подмосковья. С начала года он 49 раз нарушил правила и уже заплатил за это 55 тысяч рублей. Среди самых частых нарушений — превышение скорости, несоблюдение разметки и неоплата парковки.

Источник отмечает, что 1 марта Авербух за рулём своей машины попался на превышении скорости целых пять раз.

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