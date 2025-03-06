Лидия Плескачёва планирует изучать четверной флип в это межсезонье

Бронзовый призёр первенства России среди юниоров прошлого года Лидия Плескачёва сообщила, что планирует начать изучение четверного флипа в это межсезонье.

«Хотела бы прыгать три-четыре четверных прыжка в программе. В межсезонье я планирую изучать четверной флип. Я пробовала его уже.

За что могу себя похвалить в сезоне? Похвалить себя могу мало за что, но мне очень понравилась моя произвольная программа в финале Гран-при России среди юниоров. На этапах тоже хорошо выступила — а так, не самый удачный мой сезон. Сильно ли болезнь помешала при подготовке к первенству России? Достаточно. Сейчас удалось уже восстановиться, я более-менее прыгаю, хорошо всё делаю, стабильно, по крайней мере», — приводит слова Плескачёвой ТАСС.

В нынешнем сезоне-2024/2025 Лидия стала победительницей одного из этапов Гран-при России среди юниоров.