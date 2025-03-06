Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Цирк на льду мне не нужен». Костомаров — о своём неучастии в «Русском вызове»

«Цирк на льду мне не нужен». Костомаров — о своём неучастии в «Русском вызове»
Комментарии

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров объяснил, почему не будет участвовать в турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Выйти и откатать показательный номер — пожалуйста, легко! А с кем-то соревноваться — нет. Зачем мне это надо? Любые турниры позади, все соревнования для меня закончены. Если бы я был со своими ногами и руками, возможно, я бы и поучаствовал в «Русском вызове». Почему бы и нет? Физическая форма позволяла это делать. Но сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен», — приводит слова Костомарова Sport24.

Ранее появился список участников турнира шоу-программ «Русский вызов». Отметим, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно заявлена в парный разряд, где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

Материалы по теме
Александра Трусова выступит в паре с Макаром Игнатовым на «Русском вызове»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android