«Цирк на льду мне не нужен». Костомаров — о своём неучастии в «Русском вызове»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров объяснил, почему не будет участвовать в турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Выйти и откатать показательный номер — пожалуйста, легко! А с кем-то соревноваться — нет. Зачем мне это надо? Любые турниры позади, все соревнования для меня закончены. Если бы я был со своими ногами и руками, возможно, я бы и поучаствовал в «Русском вызове». Почему бы и нет? Физическая форма позволяла это делать. Но сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен», — приводит слова Костомарова Sport24.

Ранее появился список участников турнира шоу-программ «Русский вызов». Отметим, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно заявлена в парный разряд, где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.