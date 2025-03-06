Костомаров высказался об однополых дуэтах в фигурном катании, упомянув Пападакис/Сизерона

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказался об однополых дуэтах в фигурном катании, упомянув при этом олимпийских чемпионов Пекина Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

«У меня с Сизероном вообще никаких личных отношений не было, слава богу! (Смеётся.) А, вы про заочные… А что такого, что вернулся? Пападакис тоже выступает на льду и тоже катается с девушкой. Пусть выступает, пусть делают что хотят у себя во Франции — или где они это делают, в Америке, Канаде. Я не слежу за ними. Если ей нравится кататься с девочкой, а ему, может быть, с мальчиком захочется — пусть катаются! Я препятствовать этому не буду», — приводит слова Костомарова Sport24.

Напомним, последнее выступление Сизерона и Пападакис состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры. Впоследствии Габриэла выступала на шоу в паре с танцоршей Мэдисон Хаббелл из США. А несколько дней назад Гийом Сизерон сообщил о возобновлении карьеры без Пападакис. Новой партнёршей Сизерона стала канадка Лоранс Фурнье Бодри.