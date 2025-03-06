Евгения Медведева рассказала, что делает с игрушками, которые ей бросают на лёд

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что она делает с игрушками, которые ей бросают на лёд.

— Куда вы деваете многочисленные игрушки, что вам бросают на лёд?

— Когда были маленькие, то оставляли себе. А потом, когда стали постарше, хоть это и большие, дорогущие, эксклюзивные игрушки, их стало некуда девать. Но это такие предметы, которыми можно порадовать кого-то ещё.

Не буду врать, но поправьте, если не права. В 1920-х годах появилась традиция кидать игрушки на лёд. Откуда она пошла? На одном соревновании объявили, что эти игрушки пойдут на благотворительность. И я, когда узнала эту историю, поняла, что вот оно, вот куда я хочу девать все свои игрушки. Я хочу девать свои игрушки туда, куда они были направлены изначально, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».