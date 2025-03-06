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Евгения Медведева рассказала о своих любимых комиках

Евгения Медведева рассказала о своих любимых комиках
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своих любимых комиках.

— В твоём шоу было много комиков. Расскажи, кто из них твой любимый, чьи шутки нравятся?
— Сначала назову гостей, с которыми было интереснее всего общаться. Это два человека — Андрей Бебуришвили и Ваня Абрамов.

В очередной раз убедилась, что люди, уходящие в юмор, пытаются им проработать какие-то травмы. Да, ты правильно заметил, у меня было много комиков. После того как я с ними пообщалась, стала по-другому смотреть на их юмор.

Мне интересен женский юмор. Люблю женский стендап. Наверное, шутки Вики Складчиковой мне больше по душе, потому что они такие же, как сама Вика — взбалмошные, лёгкие, она так спокойно про себя рассказывает, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

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