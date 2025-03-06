Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своих любимых комиках.

— В твоём шоу было много комиков. Расскажи, кто из них твой любимый, чьи шутки нравятся?

— Сначала назову гостей, с которыми было интереснее всего общаться. Это два человека — Андрей Бебуришвили и Ваня Абрамов.

В очередной раз убедилась, что люди, уходящие в юмор, пытаются им проработать какие-то травмы. Да, ты правильно заметил, у меня было много комиков. После того как я с ними пообщалась, стала по-другому смотреть на их юмор.

Мне интересен женский юмор. Люблю женский стендап. Наверное, шутки Вики Складчиковой мне больше по душе, потому что они такие же, как сама Вика — взбалмошные, лёгкие, она так спокойно про себя рассказывает, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».