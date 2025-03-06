Евгения Медведева: единственное, что осталось от суеверий — надевать коньки с левой ноги

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своём отношении к религии, а также поделилась, какие суеверия у неё остались после завершения карьеры.

— Какое у тебя отношение к религии? Потому что спортсмены — они больше такие, суеверные.

— Это достаточно личная тема для меня. Если говорить про суеверия, то до 2019 года я была супермегасуеверная, потому что у спортсменов этого много. Единственное, что осталось от суеверий — надевать коньки с левой ноги. И то больше не из-за суеверия, а так просто удобно, потому что моя правая нога в коньке устаёт и затекает сильнее, чем левая.

Я в какой-то момент перегрузила себя [всем этим]. Мне надо, значит, выйти на лёд, повернуться три раза в одну сторону [и так далее]. Если я чего-то не сделаю, то всё, у меня всё будет плохо, не дай бог я что-то забуду. Я сразу начинала себя накручивать, поняла, что это путь в никуда.

По поводу религии, наверное, пока что оставлю при себе. Для меня это личное. Когда буду готова поделиться с аудиторией и миром какими-то подробностями, то обязательно скажу, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».