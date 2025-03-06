Евгения Медведева ответила, кого бы позвала на интервью — Месси или Роналду

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, кого из футболистов позвала бы на свою программу.

— Насколько знаю, у тебя на программе ещё не было футболиста. Кто бы им мог быть?

— Наверное, многие люди со мной согласятся, что болельщики футбола делятся на две команды — Роналду и Месси. Я бы позвала Месси.

— Почему?

— Мне кажется, что с ним очень интересно [поговорить] по поводу его карьеры, как он совмещал всё это с жизненным бытом. Тем более с такой популярностью, такими деньгами. Просто узнать, как человек живёт.

Хочется с ним поговорить, есть ощущение, что в разговоре Месси более человечный. Может больше рассказать. Если Роналду — дисциплина, мы видели, как он тренируется, как готовится к важнейшим матчам. Как будто там не расскажут интересную подноготную, у Роналду, кажется, должно всё должно быть вылизано. Он и выглядит так, как вылизанный Аполлон. А Месси больше про человечность, у него есть всякие интересные истории, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».