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Медведева объяснила, почему футболистам не нужно участвовать в «Ледниковом периоде»

Медведева объяснила, почему футболистам не нужно участвовать в «Ледниковом периоде»
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала вратарю ФК «Динамо» Игорю Лещуку, почему не советует действующим футболистам участвовать в «Ледниковом периоде».

— Кого из игроков «Динамо» ты позвала бы в «Ледниковый период»?
— Знаете, ребят, лучше бегайте по полю, вот так скажу. Абсолютно ни в коем случае, никак не принижая каких-то талантов или спортивных способностей. Вам это просто не надо сейчас абсолютно, поверьте.

Три месяца, когда ты полностью выпадаешь из жизни, занимаешься только фигурным катанием, у тебя болят колени, бёдра, спина, потому что нужно поднимать партнёршу по восемь-девять часов в день. Ты столько стоишь на коньках, у тебя натирают ноги в кровь, это всё очень тяжело. Вам это не нужно, реально.

— Это был бы интересный опыт.
— Да, но сначала завершите карьеры, а потом приходите, это адский труд, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

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