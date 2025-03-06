«Хотя бы не падать». Медведева — о шансах научить футболистов кататься на коньках

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила, что легче — научить футболиста кататься на коньках или фигуриста — играть в футбол.

— Легче футболиста научить кататься на коньках или фигуриста — играть в футбол?

— Наверное, футболиста легче научить хотя бы не падать. Не будем забывать, что фигурное катание — это высококоординационный вид спорта. Если метить на что-то действительно стоящее, то есть вращения сложные, хотя бы начальный уровень…

— Не понимаю, как можно так много крутиться в воздухе?

— Мы делаем это с юного возраста, поэтому если ты приходишь в спорт в 10 лет, то без шансов. Вестибулярный аппарат должен привыкать с самого детства делать эти элементы, поэтому фигурное катание действительно сложный [вид спорта] для взрослых людей, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».