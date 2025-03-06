«Шоколадки присутствовали». Медведева рассказала, боролась ли когда-нибудь с лишним весом

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, приходилось ли ей когда-нибудь бороться с лишним весом.

— Как тебе хотелось больше всего нарушить режим во время карьеры?

— Попробовать что-нибудь поесть (смеётся).

— Когда приезжали со сборной в Новогорск, все гимнастки, фигуристки, кто нас там видел, они с завистью смотрели на то, что нам всё можно есть. У них там взвешивание каждый день. [Лишние] 100 г — на расстрел тебя отправят.

— Да, у нас так же. Это специфика спорта, поэтому мы не жалуемся особо.

— Тебе приходилось когда-нибудь бороться с лишним весом?

— Мне повезло, я по телосложению астеник. Астеник — это человек, который предрасположен к худобе. Генетика такая.

— Могла есть бургеры и не набирать?

— Не до такой степени, конечно. Мне кажется, если питаться бургерами, все наберут. Ни про какие бургеры вообще речи никогда не шло, шоколадки, мармеладки присутствовали в небольших количествах, потому что они маленькие, лёгкие, сахар даёт быструю энергию. Перед выступлением, перед тренировкой ты съедаешь шоколадку и довольный идёшь кататься, обманываешь свой мозг, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».