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Медведева: у художественной гимнастики больше общего с футболом, чем с фигурным катанием

Медведева: у художественной гимнастики больше общего с футболом, чем с фигурным катанием
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева считает, что фигурное катание нельзя сравнивать с художественной гимнастикой. Об этом она рассказала в интервью вратарю ФК «Динамо» Игорю Лещуку.

Лещук: Какой другой вид спорта, если не футбол, хотела бы попробовать?
Медведева: Кёрлинг. Синхронное плавание, наверное. А что, лёд – не вода, что ли? Вот меня часто спрашивают, а фигурное катание и художественная гимнастика — это же два похожих вида спорта? Вот футбол и хоккей — это похожие виды спорта? А что, командные, нужно забивать.

Лещук: В целом что-то похожее есть. Но если копнуть глубже, то всё по-разному, мышцы разные работают.
Медведева: Но Овечкин ведь выходил за «Динамо»?

Лещук: Да, но он чуть ли на разминке не умер. Пришёл в раздевалку после разминки и говорит: «Ещё матч не начался, как вы вообще играете?»
Медведева: Ты понимаешь, что у футбола и художественной гимнастики намного больше общего, чем у фигурного катания и художественной гимнастики? Мяч есть? Есть. Поле есть под ногами? Есть, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

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