Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Случаются казусы». Медведева ответила, есть ли дружба в фигурном катании

«Случаются казусы». Медведева ответила, есть ли дружба в фигурном катании
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась об интригах и дружбе в фигурном катании.

— Есть мнение, что в фигурном катании, особенно в женском, очень много интриг, злобы. Есть ли там всё-таки дружба?
— Дружба есть, 100%. У меня очень много хороших подруг именно из фигурного катания. Важно же помнить, что спортсмены — люди. Люди бывают разные, и не все люди друг другу подходят по общению, и случаются какие-то казусы. Поэтому если есть какие-то внутренние конфликты, в основном, как вот на моём веку, эти конфликты со спортом не имеют ничего общего. Чисто личные, человеческие, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

Материалы по теме
Евгения Медведева ответила, кого бы позвала на интервью — Месси или Роналду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android