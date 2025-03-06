«Я там пробыла 15 минут». Евгения Медведева рассказала о трэш-ситуации на ТВ-шоу

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о конфузной ситуации, которая произошла с ней на одной из съёмок ТВ-программы.

— У тебя были трэшовые ситуации на съёмках?

— Да. Я пришла на телевидение, серьёзные ведущие. Две команды — мужчины и женщины. Не помню, как называлась программа, на каком канале. Я там пробыла минут 15, потому что села в кресло, и меня ведущие спросили: «Был ли у тебя секс в самолёте?» Я встала, говорю: «Ребята ...» — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

Также Медведева рассказала, какой опыт помог ей при создании собственного шоу «БеС комментариев».

«Мой опыт на «Динамо-ТВ» очень помог стартануть в своём деле, я прощупала почву. У меня была хоть и хлипкая, но почва под ногами. Иначе бы вообще не знала, что делать. Но даже несмотря на это, несколько первых интервью получились зажатыми. Я безумно нервничала, тряслась как осиновый лист, но справилась нормально», — рассказала Медведева.