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«Сейчас я «лайтовая» фигуристка». Медведева — о поддержании спортивной формы

«Сейчас я «лайтовая» фигуристка». Медведева — о поддержании спортивной формы
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как поддерживает форму после завершения карьеры. Отметим, запись видео проходила во время сборов московского футбольного клуба «Динамо». С начала марта возобновился сезон РПЛ.

— Как тебе атмосфера сборов, не скучаешь по конькам?
— Честно или соврать? Абсолютно не скучаю. С 2010 по 2018 год атмосфера сборов для меня… Каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов — тюрьма, ад адовый.

Когда захотела повесить коньки на гвоздь, сделала это единственный раз и ни разу не пожалела.

— Но ты всё равно выходишь на лёд?
— Да.

— А как поддерживаешь форму?
— Сейчас, конечно, не каждый день. Когда знаю, что впереди ледовое шоу — провожу несколько тренировок. Мне обычно нужно две-три, чтобы прийти в себя. Сейчас я уже «лайтовая» фигуристка. Не прыгаю из-за того, что старые травмы дают о себе знать. Физически себя берегу, чтобы эти травмы не мешали в жизни.

— У нас говорят: «Мастерство не пропьёшь», не знаю, говорят ли у вас.
— Да, к фигуристам это тоже относится, кстати. Уже многие пробовали, ничего не получилось, так что, действительно, мастерство не пропьёшь, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

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