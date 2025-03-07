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Медведева рассказала, какой российский фильм про спортсменов ей понравился больше всего

Медведева рассказала, какой российский фильм про спортсменов ей понравился больше всего
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, какой спортивный российский фильм ей нравится больше всего. Отметим, запись видео проходила во время сборов московского футбольного клуба «Динамо».

— В России снимается множество спортивных фильмов, нравится какой-то?
— Совпадение сейчас. Фильм про Льва Яшина. Очень мне понравился, художественно был снят. Тогда я посмотрела просто с невероятным удовольствием. Это, наверное, один из самых любимых моих фильмов про успех.

Может быть, вы сейчас подумаете, что я как бы подлизываюсь, на самом деле, вообще нет. Совсем скоро [выйдет] фильм про Роднину. Тоже интересно посмотреть, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

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