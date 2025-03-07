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Евгения Медведева назвала две страны, которые ей нравятся

Евгения Медведева назвала две страны, которые ей нравятся
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева в беседе с вратарём ФК «Динамо» Игорем Лещуком назвала две любимые страны, помимо России.

— Назови любимую страну и любимый город.
— Знаете, сколько угодно могу путешествовать, в разные уголки нашей планеты, реально, без прикола абсолютно, самый удобный и комфортный город для жизни — это Москва.

— Я с тобой полностью согласен.
— Я как раз таки сторонник того, о чём пел Муслим Магомаев. Лучший город земли — это Москва, всё. А так, конечно же, Япония, у меня много впечатлений, много воспоминаний связано с этой страной. Всю её объездила вообще вдоль и поперёк, знаю очень много всякого-разного. Помимо неё, назову ещё Францию, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

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