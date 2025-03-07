На 79-м году жизни умер первый тренер Максима Транькова Валерий Тюков

Сегодня, 7 марта, на 79-м году жизни скончался заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков. Тюков и его супруга Валентина были первыми тренерами двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, а также первыми создателями знаменитой пермской школы парного катания.

«Сегодня ушёл из жизни тренер, подаривший мне и тысяче других ребят шанс на достойную карьеру и жизнь», – написал Максим Траньков в телеграм-канале.

Отметим, что, помимо Транькова, учениками Тюкова были чемпионы мира среди юниоров Ксения Красильникова и Константин Безматерных, победители юниорских этапов Гран‑при Мария Выгалова и Егор Закроев и другие спортсмены.