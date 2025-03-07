Тарасова приедет на «Русский вызов», так как там будет большая часть сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своих планах поехать на турнир шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Поеду обязательно на «Русский вызов». Это хороший турнир, 80% сборной участвует, это интересно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее появился список участников турнира шоу-программ «Русский вызов». Отметим, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно заявлена в парный разряд, где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым. Кроме них, в парный разряд заявлено четыре дуэта, в танцах на льду — шесть, в женский одиночный — семь, в мужской — восемь.