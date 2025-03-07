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В РУСАДА сообщили, что Валиевой не продлят отстранение за отказ вернуть медали

В РУСАДА сообщили, что Валиевой не продлят отстранение за отказ вернуть медали
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В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ответили, могут ли ждать фигуристку Камилу Валиеву какие-либо санкции, если она откажется вернуть медали, которых была лишена из-за допинг-дела.

«Продление или увеличение срока дисквалификации за отказ спортсменки вернуть медали или денежные призы не предусмотрено общероссийскими антидопинговыми правилами», — приводит слова РУСАДА «РИА Новости Спорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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