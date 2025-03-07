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Петросян — о хейте: раньше было много оскорблений по поводу моего роста и национальности

Петросян — о хейте: раньше было много оскорблений по поводу моего роста и национальности
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Действующая чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян высказалась о хейте. По словам спортсменки, она научилась не реагировать на колкие комментарии.

«Хейтеры есть и у меня. Раньше было много оскорблений по поводу моего роста и национальности. Сейчас разбирают каждое слово и взгляд.

Я не стараюсь казаться хорошей. У меня нет потребности всем нравиться, и я не люблю что-то изображать. Иногда люди справедливо критикуют, а иногда придумывают за меня то, чего на самом деле нет.

На колкие комментарии в свой адрес я стараюсь реагировать с пониманием и спокойствием. Я осознаю, что не всем можно угодить и мнения людей могут сильно различаться», – приводит слова Петросян «Про Город».

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