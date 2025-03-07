Дмитрий Песков назвал Ирину Роднину великой россиянкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трёхкратную олимпийскую чемпионку, многократную чемпионку мира и Европы в парном катании Ирину Роднину великой спортсменкой россиянкой.

«Роднина — это великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка. Поэтому история её жизни, её спортивной карьеры — это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране. Чтобы так же идти по жизни и совершать такие же геройства», — приводит слова Пескова ТАСС.

6 марта в России состоялась премьера спортивной драмы «Роднина». Ленту про советскую фигуристку уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны. Картина рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.