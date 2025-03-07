Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Песков назвал Ирину Роднину великой россиянкой

Дмитрий Песков назвал Ирину Роднину великой россиянкой
Комментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трёхкратную олимпийскую чемпионку, многократную чемпионку мира и Европы в парном катании Ирину Роднину великой спортсменкой россиянкой.

«Роднина — это великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка. Поэтому история её жизни, её спортивной карьеры — это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране. Чтобы так же идти по жизни и совершать такие же геройства», — приводит слова Пескова ТАСС.

6 марта в России состоялась премьера спортивной драмы «Роднина». Ленту про советскую фигуристку уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны. Картина рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Материалы по теме
В кинотеатрах России вышла спортивная драма «Роднина» про известную советскую фигуристку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android