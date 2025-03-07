Чемпион России Владислав Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель на льду Байкала. Соответствующее видео спортсмен выложил в своих социальных сетях.

Ранее на Байкале в закрытом формате проходил турнир, который не транслировали для публики. Ранее было известно, что там принимают участие некоторые одиночники и одиночницы из сборной России. А с показательным номером выступали парники Мишина/Галлямов и танцоры Степанова/Букин.

В прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В этом году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках турнира.