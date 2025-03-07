Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Владислав Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель на льду Байкала

Владислав Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель на льду Байкала
Комментарии

Чемпион России Владислав Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель на льду Байкала. Соответствующее видео спортсмен выложил в своих социальных сетях.

Ранее на Байкале в закрытом формате проходил турнир, который не транслировали для публики. Ранее было известно, что там принимают участие некоторые одиночники и одиночницы из сборной России. А с показательным номером выступали парники Мишина/Галлямов и танцоры Степанова/Букин.

В прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В этом году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках турнира.

Материалы по теме
Байкальский сюр! Что на самом деле случилось с Галлямовым на секретном фигурном турнире?
Байкальский сюр! Что на самом деле случилось с Галлямовым на секретном фигурном турнире?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android