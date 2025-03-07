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Тарасова назвала журналиста из США мерзавцем за слова о погибших фигуристах

Тарасова назвала журналиста из США мерзавцем за слова о погибших фигуристах
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко осудила слова американского журналиста Дейва Лиза о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. Во время трансляции шоу в память о погибших на своих каналах The Skating Lesson Лиз заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми.

«Это не его ума дело, талантливыми они были или нет. Его об этом никто не спрашивал, и, смею вас заверить, он в этом ничего не понимает. Если мы говорим о погибших людях, то нет разница, какими они были — они занимались фигурным катанием, это наши люди.

Я полностью согласна с Федерацией фигурного катания США, осудившей человека, которому вредно заниматься журналистикой. Там работают достойные люди — просто люди. А Дэйву Лизу я бы сказала, что он мерзавец, раз он может так высказываться о людях, тем более — о детях. Такое горе и такая большая беда, а человек делит на талантливых и не талантливых», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Отметим, что в данный момент аккаунты The Skating Lesson в соцсетях заморожены или удалены.

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