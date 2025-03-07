Аделия Петросян: кумиров у меня нет, но больше всех люблю Юдзуру Ханю

Действующая чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян высказалась о своих кумирах в фигурном катании.

«Я много раз говорила, что кумиров у меня нет. Больше всех люблю Юдзуру Ханю. Никто так не отдавался фигурному катанию, на мой взгляд. Он очень любит то, чем занимается. Это видно в его программах», — приводит слова Петросян портал «Про Город».

В сезоне-2024/2025 Петросян выиграла все соревнования, в которых принимала участие. По сообщениям многих источников, она является первым номером среди кандидатов для участия в квалификационном турнире к Олимпиаде 2026 года.

Напомним, Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017), четырёхкратным победителем Финалов Гран-при и победителем Турнира четырёх континентов (2020) в мужском одиночном катании. В июле 2022 года японец объявил о завершении спортивной карьеры.