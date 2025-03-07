Петросян: мама говорила, что меня с моим сложным характером не возьмут к Тутберидзе

Действующая чемпионка страны Аделия Петросян высказалась о тренировках у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, мама отговаривала её от перехода к именитому специалисту из-за тяжёлого характера фигуристки.

— Как и в любом спорте, в фигурном катании не обойтись без сурового тренера. Было ли желание когда-то бросить и уйти, когда тренер критиковал?

— Это очень забавный вопрос в моём случае (улыбается). Я всегда знала, что мне нужен жёсткий тренер на катке. Я вообще легко воспринимаю критику. Мне можно сказать всё что угодно, и я как-то с этим справлюсь, ха-ха.

Когда я решила перейти к Этери Георгиевне, мама пыталась меня остановить. Она говорила, что меня не возьмут с моим сложным характером. Но я была полна решимости попасть в «Хрустальный» и знала, что это место подходит мне и что я смогу там остаться, — приводит слова Петросян портал «Про Город».

В сезоне-2024/2025 Петросян выиграла чемпионат России. Это была 10-я победа подряд на этом соревновании для штаба Этери Тутберидзе.