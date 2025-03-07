U.S. Figure Skating осудила слова американского блогера о погибших фигуристах

Федерация фигурного катания США осудила слова американского блогера и журналиста Дейва Лиза о жертвах авиакатастрофы, которая произошла в Вашингтоне 29 января.

2 марта в Вашингтоне состоялось благотворительное ледовое шоу в память о жертвах авиакатастрофы. Во время трансляции на своём канале The Skating Lesson журналист Дейв Лиз заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми.

На это заявление U.S. Figure Skating опубликовала пост на своей странице в Х с осуждением сказанных Лизом слов.

«Мы безоговорочно осуждаем жестокие и злонамеренные высказывания The Skating Lesson в связи с трагической гибелью людей, находившихся на борту рейса 5342. Такой бессердечной риторике нет места в нашем сообществе.

Мы ценим и чествуем каждого представителя мира фигурного катания — от олимпийцев до тех, кто делает свои первые шаги на льду, и мы не можем оставить без ответа столь гнусную историю», — говорится в сообщении организации.

Сейчас все аккаунты The Skating Lesson в соцсетях заморожены или удалены.

29 января 2025 года при заходе на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолётом Sikorsky UH-60 «Чёрный ястреб». Все пассажиры, находившиеся в самолёте и вертолёте, погибли.