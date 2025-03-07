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Татауров — о Дикиджи: четверной аксель на Байкале — опасно? Вся наша жизнь — опасная штука

Татауров — о Дикиджи: четверной аксель на Байкале — опасно? Вся наша жизнь — опасная штука
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Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, высказался о том, что его ученик исполнил четверной аксель на льду Байкала.

«Прыжок на Байкале — опасная история? Вся наша жизнь — опасная штука. Вы можете идти около дома, и вам льдина упадёт на голову. Если я уверен в спортсмене, значит, он будет делать то, что считает нужным.

Я всегда реагирую на желания Влада положительно. Если человек идёт в этот прыжок, неважно где, значит, он готов это делать», — приводит слова Татаурова Sport24.

В прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. Ранее на Байкале в закрытом формате проходил турнир, который не транслировали для публики.

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