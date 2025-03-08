Дэйв Лиз извинился за слова о недостаточном таланте фигуристов, погибших в США

Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лиз извинился за свои слова, сказанные о трагической авиакатастрофе рейса 5342 в январе, в результате которой погибли 67 человек, включая 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, возвращавшихся домой с чемпионата США по фигурному катанию 2025 года.

В интернете широко обсуждались фрагменты, где он ставит под сомнение талант фигуристов, летевших этим рейсом. Ассоциация фигурного катания США осудила действия Лиза, назвав его высказывания «жестокими и злонамеренными». После этого Лиз удалил все свои аккаунты в социальных сетях, а канал на YouTube также был вручную деактивирован.

«В воскресенье вечером я вёл беседу на TSL Live о тщетности и безысходности трагедии AA 5342, и фрагмент этой беседы попал в социальные сети. Хотя фрагмент был вырван из контекста — это неважно. Я приношу глубокие извинения и лично опустошен тем, что этот ролик задел людей, особенно тех, кто пострадал от трагедии AA 5342, семьи жертв, коллег-фигуристов, U.S. Figure Skating и членов сообщества фигурного катания.

После трагедии AA 5342 меня не покидают мысли о том, стоит ли элитный спорт и связанные с ним жертвы того. Я по-прежнему потрясён личными жертвами фигуристов и их семей — и безмерностью утраченного человеческого потенциала. Осознавая всю тяжесть трагедии, я задался вопросом, достаточно ли талантлив человек, чтобы оправдать её, — в результате чего мне показалось, что я назвал жертв неталантливыми, а это совсем не соответствует моим намерениям. Опустошён и стыжусь своих слов, сокрушаюсь о том, как они повлияли на других людей в спорте.

Давление безостановочной обратной связи в социальных сетях и множество тёмных тем, которые мучают спорт в последние годы, затуманили моё удовольствие и выявили те стороны себя, которыми я не всегда горжусь. Для меня это тревожный сигнал, что мне нужно отойти от спорта и социальных сетей, чтобы поразмыслить и переоценить ситуацию.

Катание на коньках может быть таким прекрасным видом спорта, но я не в состоянии поделиться этим. Глубоко сожалею о боли, которую это вызвало, и надеюсь, что мы никогда не потеряем из виду страсть и потенциал тех, кто погиб», — говорится в заявлении Лиза.