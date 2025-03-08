Домнина и Костомаров рассказали, как придумывали номер для шоу под живой вокал Романа

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров рассказали о процессе создания номера для шоу под вокал Романа.

Оксана. Роман Сергеевич пел, я танцевала. Номер на троих.

Роман. Уже не в первый раз я вокалирую, достаточно ответственное событие. Дома не репетирую, не пою дома.

Оксана. В душе не поёт (смеётся).

Роман. Никаких сложностей у меня не было. Оксана с Максимом сначала сделали номер под эту песню, им сложнее было. Я-то стою у рояля и просто пою. Когда ты видишь переполненный зал, такую атмосферу, то становится немножко тревожно.

Оксана. Хочется сказать большое спасибо и Игорю Крутому, и зрителям. Зрители встали. Это было очень приятно и неожиданно. Спасибо большое за поддержку, которую все люди оказывали нам в прошедшие два года, — передаёт слова Домниной и Костомарова корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.