Евгений Семененко ответил, сообщили ли ему об участии в олимпийском отборе

Российский фигурист Евгений Семененко не дал конкретного ответа на вопрос по поводу участия в олимпийском отборе. Напомним, до сих пор неизвестно, кто из спортсменов вошёл в список на отбор к Олимпиаде-2026.

— Знаешь ли ты, едешь ли ты на олимпийский отбор?

— Не знаю (развёл руками).

— Ничего не сообщали?

— Я уже ответил.

— То есть об Олимпиаде ты не думаешь?

— Сегодня у меня шоу. Недавно закончился финал Гран-при. Скоро Кубок Первого кагала в Челябинске, замечательном городе. Я всегда иду шаг за шагом. Считаю, это правильно, — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.