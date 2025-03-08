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Евгений Семененко ответил, сообщили ли ему об участии в олимпийском отборе

Евгений Семененко ответил, сообщили ли ему об участии в олимпийском отборе
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Российский фигурист Евгений Семененко не дал конкретного ответа на вопрос по поводу участия в олимпийском отборе. Напомним, до сих пор неизвестно, кто из спортсменов вошёл в список на отбор к Олимпиаде-2026.

— Знаешь ли ты, едешь ли ты на олимпийский отбор?
— Не знаю (развёл руками).

— Ничего не сообщали?
— Я уже ответил.

— То есть об Олимпиаде ты не думаешь?
— Сегодня у меня шоу. Недавно закончился финал Гран-при. Скоро Кубок Первого кагала в Челябинске, замечательном городе. Я всегда иду шаг за шагом. Считаю, это правильно, — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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