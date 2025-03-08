«Нечто фантастическое». Семененко — о том, что происходило на закрытом турнире на Байкале

Российский фигурист Евгений Семененко поделился впечатлениями от участия в турнире «Т-Банк — Открытие Байкала», который прошёл на льду озера. Ранее сообщалось, что победители в мужском и женском одиночном катании получили по 1 млн рублей.

«Очень понравилось. Получилось нечто фантастическое. Знаю, что у многих была мечта побывать и особенно покататься в таком удивительном месте. Рад, что мне удалось там поучаствовать, ну и побывать тоже. Насколько этот формат был близок к соревнованиям? (Улыбается). Могу только сказать, что я хорошо провёл там время», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.