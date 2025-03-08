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«Мощный показатель любви к делу». Билан — о влиянии родителей на карьеру Гном Гномыча

«Мощный показатель любви к делу». Билан — о влиянии родителей на карьеру Гном Гномыча
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Российский певец Дима Билан высказал мнение по поводу влияния родителей Александра Плющенко на его занятия фигурным катанием.

— Правильно ли так активно прививать любовь к фигурному катанию своим детям?
— Как мне кажется, когда ты прививаешь любовь к фигурному катанию своим детям — это самый мощный показатель твоей любви к делу, к спорту, к которому Женя и Яна имеют отношение.

— Некоторым кажется, что это навязывание.
— Это вы не смешивайте одно с другим, пожалуйста. Я сейчас говорю о другом. Я считаю, что если они выбирают этот спорт, а, как вы помните, мой крёстный Александр Плющенко занимается фигурным катанием, то это показатель. Детей отдают куда? Туда, во что верят, а не туда, куда им указывают. Так что вам, журналистам, все ключи к этой теме раздали. Надо просто открывать двери и быть внимательными, — передаёт слова Билана корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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