Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дима Билан объяснил, какую пользу фигурному катанию приносит Яна Рудковская

Дима Билан объяснил, какую пользу фигурному катанию приносит Яна Рудковская
Аудио-версия:
Комментарии

Российский певец Дима Билан высказался о влиянии Яны Рудковской на развитие фигурного катания в России.

«Чем всегда были интересы и важны импресарио или люди, которые в тревожные времена вкладывают свои силы и популяризируют какой-либо жанр? Я думаю, что то, что происходит популяризация льда, коньков, фигурного катания, — это вообще в принципе в нашей стране очень полезно. Потому что куда должны уходить те, кто завоёвывает первые места на Олимпиадах? Где они должны реализовываться и дальше продолжать свою карьеру, свою жизнь?

Благодаря таким проектам, как Янин, реализуются и молодые фигуристы, и заслуженные. И в том числе они продолжают популяризировать нашу страну. Чтобы не потерять эту связь с ними, мне кажется, такие люди, как Яна Рудковская, которые вкладываются эмоционально и по всякому другому в этот бизнес, в связь искусства и спорта, такие люди, как Дягилев, очень нужны для нашей страны», — приводит слова Билана корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Материалы по теме
«Мощный показатель любви к делу». Билан — о влиянии родителей на карьеру Гном Гномыча
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android