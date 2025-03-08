Дима Билан объяснил, какую пользу фигурному катанию приносит Яна Рудковская

Российский певец Дима Билан высказался о влиянии Яны Рудковской на развитие фигурного катания в России.

«Чем всегда были интересы и важны импресарио или люди, которые в тревожные времена вкладывают свои силы и популяризируют какой-либо жанр? Я думаю, что то, что происходит популяризация льда, коньков, фигурного катания, — это вообще в принципе в нашей стране очень полезно. Потому что куда должны уходить те, кто завоёвывает первые места на Олимпиадах? Где они должны реализовываться и дальше продолжать свою карьеру, свою жизнь?

Благодаря таким проектам, как Янин, реализуются и молодые фигуристы, и заслуженные. И в том числе они продолжают популяризировать нашу страну. Чтобы не потерять эту связь с ними, мне кажется, такие люди, как Яна Рудковская, которые вкладываются эмоционально и по всякому другому в этот бизнес, в связь искусства и спорта, такие люди, как Дягилев, очень нужны для нашей страны», — приводит слова Билана корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.