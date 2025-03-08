Дмитрий Алиев: меня мотивируют Овечкин и Роналду кататься в таком взрослом возрасте

Российский фигурист Дмитрий Алиев назвал хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Криштиану Роналду своими примерами долголетия в спорте. Дмитрию 25 лет.

«Я прямо реально вижу, где её брать, черпать. Каждый день я просыпаюсь и понимаю, для чего я всё это делаю, для чего работаю. Это правда работа в удовольствие. Для меня мотивация есть в плане возраста. Я несу флаг прямо. Все спрашивают и ориентируются: «Кто самый возрастной?» Дима Алиев. Я хочу не просто существовать, но и быть примером, быть в числе лидеров.

Меня кататься в таком возрасте мотивируют такие мастодонты, как Овечкин и Роналду. Они же сейчас очень возрастные. Но я ими восхищаюсь. И когда начинаю их анализировать, проводить параллели, они для меня примеры», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.