«Не только тройка, но и победа». Алиев выбрал кандидата среди россиян на ОИ-2026

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о ситуации с выбором спортсменов на олимпийский отборочный турнир.

«Кого бы отправил на Олимпиаду? Я считаю, что сейчас такое время наших парней, когда многие на пике находятся. Я, наверное, соглашусь с тем, что на Олимпийских играх, где сами знаете, что всё что угодно может произойти, если наши пацаны выстоят, то смогут хороший результат показать. Не только в топ-5 и в тройку попасть, но даже победа. Помним, что в 2018 году с четвёртого на первое место прыгнули.

Я верю в тех, кто поедет. Я всегда солидарен с решениями (федерации). Точно буду болеть. Буду с верой, что они смогут добиться всего и выступить достойно. Это будет историческая… штука.

Олимпиада-2030 у меня есть в мечтах? Это очень много. Наверное, нет. Даже точно нет. Если бы меня откинуть лет на восемь назад, то я бы её рассматривал. А сейчас жизнь так складывается, что сложно так далеко смотреть. Мне будет 30. Это будет очень тяжело для организма. Наш спорт — это не бей-беги, сказали — делай. Это ещё и связь с духовным», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.