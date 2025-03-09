«Такой вы Аню ещё не видели». Плющенко анонсировал ледовую сказку с участием Щербаковой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своём телеграм-канале анонсировал новогоднее ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, которое будет проходить с 27 декабря 2025 по 4 января 2026 года в Москве на «ВТБ Арене».

«Друзья, мы объявляем нашу первую волшебную Новогоднюю премьеру — ледовую сказку с балетом — «Белоснежку» на ВТБ Арена. В главной роли действующая олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы — Анна Щербакова. Мы готовим для Вас волшебство на сцене, в воздухе и на льду. Более чем уверен, что такой Аню Вы ещё не видели», — написал Плющенко, добавив эмодзи в виде огня.

В текущем сезоне Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России в Омске. Также Анна была амбассадором ЧР.

В новом сезоне телешоу «Ледниковый период» фигуристка выступила в качестве судьи, а также представила новый показательный номер, вернувшись на лёд после нескольких операций. В предыдущем сезоне шоу Анна была ведущей.