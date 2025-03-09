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«Чуйка, что небольшие». Евгений Семененко — о своих шансах на участие в олимпийском отборе

«Чуйка, что небольшие». Евгений Семененко — о своих шансах на участие в олимпийском отборе
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Российский фигурист Евгений Семененко не дал конкретного ответа на вопрос по поводу своего участия в олимпийском отборе. Напомним, до сих пор неизвестно, кто из спортсменов вошёл в список на отбор к Олимпиаде-2026.

— Знаешь ли ты, едешь ли ты на олимпийский отбор?
— Не знаю (развёл руками).
— Как оцениваю свои шансы?
— Я хочу сказать, что сейчас проходит очень необычное шоу — посмотрите на меня, костюм, кто бы мог подумать, что я буду выступать на шоу в таком образе? Даже парик. Очень понравилось выступать — публика, оркестр, потрясающе. По поводу шансов — Петя [Гуменник] оценивал их в процентах, чтобы не повторяться в цифрах, я отвечу — 1%. Есть чуйка, что очень небольшие.
— Хотел бы съездить в феврале 2026 года в Милан?
— Однозначно ответить сейчас не могу, есть здесь свои плюсы и минусы. Соревнования недавно закончились — финал Гран-при в Красноярске, ещё предстоит Кубок Первого канала, турнир шоу-программ также. Я всегда иду шаг за шагом, — приводит слова Семененко ТАСС.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).

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