«Чуйка, что небольшие». Евгений Семененко — о своих шансах на участие в олимпийском отборе

Российский фигурист Евгений Семененко не дал конкретного ответа на вопрос по поводу своего участия в олимпийском отборе. Напомним, до сих пор неизвестно, кто из спортсменов вошёл в список на отбор к Олимпиаде-2026.

— Знаешь ли ты, едешь ли ты на олимпийский отбор?

— Не знаю (развёл руками).

— Как оцениваю свои шансы?

— Я хочу сказать, что сейчас проходит очень необычное шоу — посмотрите на меня, костюм, кто бы мог подумать, что я буду выступать на шоу в таком образе? Даже парик. Очень понравилось выступать — публика, оркестр, потрясающе. По поводу шансов — Петя [Гуменник] оценивал их в процентах, чтобы не повторяться в цифрах, я отвечу — 1%. Есть чуйка, что очень небольшие.

— Хотел бы съездить в феврале 2026 года в Милан?

— Однозначно ответить сейчас не могу, есть здесь свои плюсы и минусы. Соревнования недавно закончились — финал Гран-при в Красноярске, ещё предстоит Кубок Первого канала, турнир шоу-программ также. Я всегда иду шаг за шагом, — приводит слова Семененко ТАСС.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).