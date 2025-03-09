Самохин: Нарижный реабилитацию закончил. Планируем вернуться на лёд в первую неделю апреля

Денис Самохин, тренирующий танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, рассказал, когда Нарижный сможет выйти на лёд после восстановления. Ранее стало известно, что фигуристы объявили о досрочном завершении сезона. Они также не выступили в финале Гран-при России. Причина — травма партнёра, из-за которой ему сделали операцию.

«Заранее пробили, что будем делать операцию сразу после окончания финала Гран-при. С клиникой договорились. Но затем Дэвид сказал, что всё, никак. Отъехать финал-то он может, при этом срок восстановления бы сдвинулся, межсезонье из-за этого бы сильно пострадало. Мы посоветовались с Александром Ильичом (Коганом, гендиректором ФФККР. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал – делайте операцию. Нет необходимости катать финал через боль.

У него был задет мениск. Повреждённый край мениска мог разрушить хрящ – это уже было бы серьёзно. Ему на операции убрали травмированный кусок мениска и почистили хрящ. Собственно, реабилитацию он уже закончил, сейчас работает в зале.

Когда можно будет вернуться на лёд? Планируем в первую неделю апреля. Операция прошла хорошо, всё по плану, так что врачи говорят, что это реально. Единственное – просят не психовать и не форсировать», — приводит слова Самохина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Хавронина и Нарижный потенциально могут рассматриваться как запасные на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине.