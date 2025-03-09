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Самохин: к Зуевой привезём макеты программ Хаврониной/Нарижного, чтобы она их доработала

Самохин: к Зуевой привезём макеты программ Хаврониной/Нарижного, чтобы она их доработала
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Тренер Денис Самохин, у которого занимается танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, высказался о их поездке в межсезонье к известному американо-советскому тренеру Марине Зуевой. По словам Самохина, постановки для пары планируют сделать ещё в России, но эти макеты привезут в США Зуевой.

«Я считаю, что Марину можно сравнить с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Дело в её энергетике, в импульсе, который она посылает в тебя. Марина такая же. Взять Вику Синицину и Никиту Кацалапова — то, что она вложила в них в первые годы работы, они сохранили на всю карьеру. Потом были парники – Тарасова/Морозов. И им она тоже, мне кажется, дала многое. Они от неё совсем другими вернулись – с другой головой, с другим подходом именно к катанию. И мы едем к ней именно за этим – за её видением, вкусом.

Конечно, пустыми к ней не поедем. Не думаю, что она будет возиться с нами в поисках связок и переходов. Ей это вряд ли нужно. Мы привезём макеты программ, а она своим тонким взглядом их доработает. Сама Марина этой работой загорелась. Она в принципе очень любит работать с русскими», — приводит слова Самохина «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет финансировать тренировки Хаврониной и Нарижного в США.

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