Загитова поздравила женщин с 8 Марта, выложив эффектную фотосессию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях пост, в котором поздравила представительниц своего пола с Международным женским днём.

Спортсменка выложила собственную эффектную фотосессию в монохромном стиле.

«С праздничком», — написала Загитова, добавив символ бесконечности.

Фото: Телеграм-канал Алины Загитовой

Фото: Телеграм-канал Алины Загитовой

Фото: Телеграм-канал Алины Загитовой

Фото: Телеграм-канал Алины Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате. Параллельно с этим крупным проектом Загитова активно работала на Первом канале в качестве корреспондента на внутренних стартах.