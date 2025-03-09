Денис Самохин назвал тандем Сизерона с Фурнье-Бодри более перспективным, чем с Пападакис

Тренер Денис Самохин высказался о возращении олимпийского чемпиона — 2022 Гийома Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье-Бодри. Специалист заявил, что новообразованный дуэт может быть более перспективным, чем с Габриэлой Пападакис, с которой до этого выступал Сизерон.

«Это будет интересно. Не знаю, что произошло у них с Габриэллой, но Гийом явно не накатался. Не думаю, что у него сидит в голове желание непременно выиграть второе золото. Скорее всего, ему действительно хочется кататься. Он встал в пару с реально сильной партнёршей. Лоранс, наверное, даже посильнее Габриэллы.

Кстати, думаю, что при скатке подстраиваться под Лоранс будет именно Гийом – потому что он сильнее, универсальнее. Сомневаюсь, что они полезут в какие-то сложнокоординационные вещи. Мне кажется, смиксуют то, что у них уже работало раньше. Удивлять они вряд ли будут, но это гарантированно будет красиво. Думаю, на Олимпиаду в Милан они точно поедут. Правда, совершенно не факт, что выиграют. Те же американцы не зря четыре года работу проводили», — приводит слова Самохина «РИА Новости Спорт».

Последнее выступление Пападакис и Сизерона состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.

Отметим, что Фурнье-Бодри до этого выступала за Канаду вместе с Николаем Сёренсеном, которого осенью 2024 года отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Фурнье-Бодри и Сёренсен тоже участвовали в Олимпийских играх — 2022, там они заняли девятое место.