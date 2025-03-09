Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Денис Самохин назвал тандем Сизерона с Фурнье-Бодри более перспективным, чем с Пападакис

Денис Самохин назвал тандем Сизерона с Фурнье-Бодри более перспективным, чем с Пападакис
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Денис Самохин высказался о возращении олимпийского чемпиона — 2022 Гийома Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье-Бодри. Специалист заявил, что новообразованный дуэт может быть более перспективным, чем с Габриэлой Пападакис, с которой до этого выступал Сизерон.

«Это будет интересно. Не знаю, что произошло у них с Габриэллой, но Гийом явно не накатался. Не думаю, что у него сидит в голове желание непременно выиграть второе золото. Скорее всего, ему действительно хочется кататься. Он встал в пару с реально сильной партнёршей. Лоранс, наверное, даже посильнее Габриэллы.

Кстати, думаю, что при скатке подстраиваться под Лоранс будет именно Гийом – потому что он сильнее, универсальнее. Сомневаюсь, что они полезут в какие-то сложнокоординационные вещи. Мне кажется, смиксуют то, что у них уже работало раньше. Удивлять они вряд ли будут, но это гарантированно будет красиво. Думаю, на Олимпиаду в Милан они точно поедут. Правда, совершенно не факт, что выиграют. Те же американцы не зря четыре года работу проводили», — приводит слова Самохина «РИА Новости Спорт».

Последнее выступление Пападакис и Сизерона состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.

Отметим, что Фурнье-Бодри до этого выступала за Канаду вместе с Николаем Сёренсеном, которого осенью 2024 года отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Фурнье-Бодри и Сёренсен тоже участвовали в Олимпийских играх — 2022, там они заняли девятое место.

Материалы по теме
Самохин: к Зуевой привезём макеты программ Хаврониной/Нарижного, чтобы она их доработала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android