Самохин: Хавронина и Нарижный должны быть запасными после Степановой/Букина

Денис Самохин, тренирующий танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, высказался насчёт потенциальных кандидатов для участия в Олимпийских играх 2026 года в танцах на льду. Специалист также объяснил, по какому принципу выбрал бы в качестве запасной пары своих учеников.

«В списке должны быть те, кто по двум сезонам были выше. Это Саша (Степанова)/Ваня (Букин) и Лиза (Худайбердиева)/Егор (Базин). Я всегда придерживаюсь спортивного принципа. Трудно сказать, какие планы у Лизы с Егором. Мы слышали Лизу в подкасте Кати Бобровой – там она сказала, что должны ехать следующие по рейтингу. Если они действительно что-то для себя решили – тогда в запасе должны быть Ира с Дэвидом. Если Ира/Дэвид не могут – тогда Василиса (Кагановская)/Максим (Некрасов). Этот принцип нужно соблюдать обязательно, иначе для каких-то спортсменов это будет мотивационный и имиджевый удар. В ситуации, когда ты пока ещё находишься внутри страны, не выступаешь на международных соревнованиях, это может сказаться особенно сильно. Потому что дальше тебя будут воспринимать соответствующе», — приводит слова Самохина «РИА Новости Спорт».

Напомним, квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Сборная России имеет по одной квоте в каждом виде.