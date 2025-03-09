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Туктамышева — о Мишине: он всегда реагирует очень грамотно

Туктамышева — о Мишине: он всегда реагирует очень грамотно
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Чемпионка мира — 2015 российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила, что особенного есть в тренере по фигурному катанию Алексее Мишине.

«Что особенного в Алексее Николаевиче? То, как чётко он всегда подмечал корень проблем в технике, и, конечно, его мудрость и спокойствие в критических моментах. Это годы практики, тоже хочу когда-нибудь быть такой же умиротворённой, даже когда что-то идёт совсем не по плану. Это не только в тренерстве, но и по жизни. Он всегда реагирует очень грамотно», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.

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