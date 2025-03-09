Евгений Семененко высказался об участии в «Русском вызове»

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко прокомментировал своё участие в «Русском вызове».

«Как поздравили Алексея Николаевича с днём рождения? Основной подарок будет продемонстрирован на ледовой арене. А как поздравили лично – это пусть останется между нами. Решил взять ту программу, с которой есть очень приятные воспоминания и ассоциации.

Известно ли, с кем буду ставить номер на «Русский вызов»? Мне кажется, не стоит раскрывать все карты. Перед «Русским вызовом» ещё будет Кубок Первого канала. Всё постепенно», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.