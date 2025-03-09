Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко высказался об участии в «Русском вызове»

Евгений Семененко высказался об участии в «Русском вызове»
Комментарии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко прокомментировал своё участие в «Русском вызове».

«Как поздравили Алексея Николаевича с днём рождения? Основной подарок будет продемонстрирован на ледовой арене. А как поздравили лично – это пусть останется между нами. Решил взять ту программу, с которой есть очень приятные воспоминания и ассоциации.

Известно ли, с кем буду ставить номер на «Русский вызов»? Мне кажется, не стоит раскрывать все карты. Перед «Русским вызовом» ещё будет Кубок Первого канала. Всё постепенно», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Как связаны Туктамышева и пьеса «Вишнёвый сад»? Отвечает Алексей Мишин
Как связаны Туктамышева и пьеса «Вишнёвый сад»? Отвечает Алексей Мишин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android