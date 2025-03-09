Чикмарёва и Янченков заявлены на соревнования «Южный бриз». Пара не выступала сезон

Российские фигуристы, бронзовые призёры чемпионата России в парном катании Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков заявлены на Всероссийские соревнования «Южный бриз», которые пройдут в Сириусе (Сочи) с 20 по 23 марта. Это будет первый турнир, где выступят фигуристы, с прошлогоднего Кубка Первого канала.

Напомним, перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге Екатерина Чикмарёва получила травму ноги на тренировке. Паре пришлось пропустить прокаты, а затем серию Гран-при России, чемпионат России и финал Гран-при России, поскольку партнёрша восстанавливалась. Из-за отсутствия выступлений спортсмены покинули состав сборной страны.