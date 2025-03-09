Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин: Самодурова является залогом побед Глеба Лутфуллина

Алексей Мишин: Самодурова является залогом побед Глеба Лутфуллина
Комментарии

Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что Софья Самодурова является залогом успеха и побед Глеба Лутфуллина.

«Приятно видеть Глеба — мужественным, сильным, чувствующим музыку. Приятно было видеть Соню. Мы её видели как спортсменку и чемпионку. Я должен открыть вам маленький секрет, дорогие зрители, Соня у нас сейчас полноценный хореограф в нашей группе. И она помогает как мне, Татьяне Николаевне (Мишиной) и всему нашему коллективу, так и тебе, Глеб, она является помощником. Залогом твоего успеха и побед», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Как связаны Туктамышева и пьеса «Вишнёвый сад»? Отвечает Алексей Мишин
Как связаны Туктамышева и пьеса «Вишнёвый сад»? Отвечает Алексей Мишин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android