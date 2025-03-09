Алексей Мишин: Самодурова является залогом побед Глеба Лутфуллина

Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что Софья Самодурова является залогом успеха и побед Глеба Лутфуллина.

«Приятно видеть Глеба — мужественным, сильным, чувствующим музыку. Приятно было видеть Соню. Мы её видели как спортсменку и чемпионку. Я должен открыть вам маленький секрет, дорогие зрители, Соня у нас сейчас полноценный хореограф в нашей группе. И она помогает как мне, Татьяне Николаевне (Мишиной) и всему нашему коллективу, так и тебе, Глеб, она является помощником. Залогом твоего успеха и побед», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.