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Ветлугин: благодарю судьбу, что когда-то Мишин рискнул взять меня в свою группу

Ветлугин: благодарю судьбу, что когда-то Мишин рискнул взять меня в свою группу
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Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о совместной работе с тренером Алексеем Мишиным.

«Мы с вами уже вчера созванивались. Я сказал, как мне кажется, нужные слова. Вы их дополнили. Я благодарю судьбу, что когда-то Алексей Николаевич рискнул взять меня в группу. Человек, который вообще мало из того, что похоже на большое фигурное катание. И он смог за короткий период времени создать из меня намного более высококлассного фигуриста, чем я был тогда, когда только пришёл к вам в группу.

И, конечно, Алексей Николаевич — это человек невероятной харизмы и жизненного опыта, который он передаёт каждому своему ученику, поэтому я благодарен вам не только как спортсмен, но и как обычный человек. Рад, что вы мой наставник и по сей день, как я считаю», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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