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Тамара Москвина рассказала, как благодаря Мишину она начала тренировать спортивные пары

Тамара Москвина рассказала, как благодаря Мишину она начала тренировать спортивные пары
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как благодаря Алексею Мишину начала тренировать спортивные пары.

Москвина. Спасибо тебе. Но никогда не угадаешь, за что тебе спасибо.

Мишин. Я знаю, за то, что за всю нашу длинную карьеру я тебя ни разу больно не уронил.

Москвина. Не только не уронил, но и не обвинял, не ругал, а только говорил: «Тамар, давай слушать тренера. Даже если он говорит бред, мы попробуем и покажем ему, прав он или нет, а потом побежим домой». Мы поэтому никогда не ссорились. Хотели быстро поработать и пойти к своим семьям — я к своему мужу, Алексей к своей жене.

Моя благодарность Мишина также за то, что он сделал из меня тренера по фигурному катанию. Я после окончания карьеры пошла рожать детей, а он — тренировать одиночников, так как это было легче. Когда я вернулась, место уже было занято. Мне поэтому пришлось заняться парным катанием. Теперь у нас в Петербурге гений и тренер одиночного фигурного катания и Тамарочка, которая тренирует пары.

Мишин. Я благодарен, что у меня была такая партнёрша, которая также определила мою судьбу, — передаёт слова Москвиной и Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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